شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: مقتل 200 عنصر حوثي وتدمير 22 آلية عسكرية بشبوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاستهدافات في شبوة دمرت 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 عنصرا. وأكد التحالف أنه تم تنفيذ 28 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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