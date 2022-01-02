شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى مصر يلتقي برئيس مجلس الشيوخ المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - المستشار عبدالرازق: العلاقات المصرية ـ السعودية تتمتع بخصوصية تاريخية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، اليوم، برئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وتناول اللقاء، العلاقات المتميزة بين المملكة ومصر بما فيها الزيارات المتبادلة بين مجلس الشورى والبرلمان المصري، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار عبدالرازق خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية ـ السعودية تتمتع بخصوصية تاريخية، مشيراً إلى أن بلاده تحرص على التعاون المشترك في مختلف الصعد، وبما يحقق المصلحة للبلدين الشقيقين.

من جهته، أعرب السفير نقلي، عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم، مؤكداً متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة ومصر.