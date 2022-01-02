شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة بريطانيا فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية، وتأجيل سفرهم خلال الفترة الجارية حفاظًا على صحتهم في ظل عدم استقرار الأوضاع الصحية وانتشار متحور أوميكرون في بريطانيا، مما أدى إلى عدم انتظام حركة الطيران وفرض إجراءات جديدة.

وحثت السفارة الكويتية في بيان صحفي، الأحد، مواطنيها المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة بمغادراتها والعودة للكويت نظرًا للارتفاع غير المسبوق الذي تسجله بريطانيا في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وناشدت السفارة المواطنين في مختلف أنحاء بريطانيا عدم التردد في التواصل مع القسم القنصلي بالسفارة الذي يعمل على مدار الساعة، على رقم 02075903400، في حالة وجود استفسارات.