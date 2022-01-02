شكرا لقرائتكم خبر 34 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في عام واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير فلسطيني أمس بتوثيق اقتحام 34 ألفا و562 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك في القدس منذ بداية عام 2021 وحتى الثلاثين من ديسمبر الماضي.

وذكرت كالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس، أن ذلك شمل اقتحام المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، وجنود وضباط الاحتلال وموظفين يعملون في حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أصدرت 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدد تفاوتت ما بين أسبوع وستة شهور خلال العام المنصرم.

بدورها، أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية .