الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا

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وشددت السفارة، في بيان أمس، على أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في
الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.
ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة.
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