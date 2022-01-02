شكرا لقرائتكم خبر الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت سفارة الكويت لدى بريطانيا المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في المملكة المتحدة.

وشددت السفارة، في بيان أمس، على أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في

الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة.