مقاتلات التحالف تضرب لواء النقل الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات عنيفة على أهداف عسكرية في العاصمة صنعاء أمس، واستهدفت معسكر لواء النقل الثقيل بمحيط كلية الطيران في الستين شمال غرب العاصمة صنعاء.

وتواصل قوات العمالقة التابعة للشرعية عمليات التقدم الميداني باتجاه مديرية بيحان غرب شبوة، وسط انهيارات في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار من تبقى منهم، تاركين وراءهم آليات كغنائم، وتركزت حاليا المواجهات على طول امتداد جبهة القلب، نار الأخيضر والبلبوم وشميس وشمال طوال السادة جنوب مديرية عسيلان، عقب فرض سيطرتها على مديرية عسيلان التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عقب معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تحت غطاء لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأكد مصدر ميداني أن قوة دفاع شبوة تمكنت أمس من السيطرة على معسكر العلم الاستراتيجي وقامت بتأمينه، وتشهد شبوة معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية وسط تقدم كبير لقوات العمالقة، وأشار المصدر أن اشتباكات عنيفة داخل قرية الحمى بشبوة.

وكان محافظ شبوة عوض العولقي، أعلن أمس الأول تحرير مديرية عسيلان من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وهي إحدى مديريات بيحان بمحافظة شبوة.

وفي السياق، أعلن قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، تحرير مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وشنت ألوية العمالقة والجيش بإسناد من تحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي، في مديرية عسيلان غرب شبوة.

وأحكمت السيطرة على مركز مديرية عسيلان، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية، تكبدت فيها الأخيرة قتلى وجرحى وخسائر مادية بصفوفها، كما سيطرت أيضا على منطقة العكدة، والمحكمة، والهجر، وحيد بن عقيل في المديرية ذاتها، ولم يتبق إلا بعض الجيوب الحوثية التي تحتمي بمنازل المواطنين.

إلى ذلك، دفعت ميليشيات الحوثي، بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى بيحان، غرب محافظة شبوة، بالتزامن مع احتدام المعارك وسيطرة قوات الحكومة على مركز مديرية عسيلان. وقال سكان محليون، «إن ميليشيات الحوثي تستخدم المدنيين ومنازلهم في بيحان دروعا، وذلك للاحتماء من غارات التحالف».

وأكد سكان في العليا مركز مديرية بيحان أن الميليشيات الحوثية تنشر مجاميع مسلحة وآليات قتالية وسط الأحياء السكنية وشوارع المدينة، لا سيما في فترة المساء.

على صعيد متصل، تمكنت الفرق الهندسية، من انتزاع عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، في شبوة، وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الفرق الهندسية انتزعت عشرات الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة حيد بن عقيل، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم، في عدد من المناطق والمحافظات منذ انقلابها على الدولة.

وأعلن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام) أمس، نزع أكثر من 300 ألف لغم حوثي في اليمن منذ بداية المشروع وحتى نهاية العام الجاري.

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