هل تنتصر روسيا والصين على أمريكا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى قاصرة على المجالات البرية والبحرية أو الجوية التقليدية، بل أصبح الفضاء عنصرا مهما في تلك المنافسة.

وقالت الباحثة ناتاليا أزاروفا، الخبيرة بالشأن الصيني، في تقرير نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، «إن روسيا والصين وصفتا تعاونهما في الفضاء بأنه شيء يقترب من التحالف»، وهو تصور تغذيه اتفاقيات ثنائية جديدة، بما في ذلك خطط لإقامة قاعدة قمرية مشتركة. ومع ذلك، فإن الشيء الرئيس الذي يوحد روسيا والصين في هذا المجال هو تنافسهما مع الولايات المتحدة.

وترى أزاروفا أنه مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى في السنوات القلائل الماضية، فإنها لم تقتصر على حدود كوكبنا. وترك القانون الدولي مسائل الفضاء العديدة دون معالجة، وهي إغفالات سعت القوى الفضائية إلى تصحيحها لمصلحتها.

وفي عام 1979، أعلنت معاهدة القمر أن القمر وموارده الطبيعية هي «التراث المشترك للبشرية». ولكن في السنوات التي تلت ذلك، لم تصبح سوى 18دولة، ليس بينها أي من دول من مجموعة السبع أو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، طرفا في المعاهدة.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة تحاول وضع إطار قانوني خاص بها لاستكشاف القمر، وأجبرها على ذلك التطور السريع لرحلات الفضاء التجارية والزيادة العالمية في الاهتمام باستكشاف الفضاء. وفي عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة عن برنامجها أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ عام 1972. وفي العام التالي، وقعت وكالة ناسا اتفاقات أرتميس مع نظيراتها في أستراليا وكندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، لتشكل مجموعة تضخمت منذ ذلك الحين بمشاركة وكالات الفضاء في البرازيل والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا.

وتأمل الولايات المتحدة في أن تنضم المزيد والمزيد من الدول كأطراف موقعة، حتى في الوقت الذي تحذر فيه من أن برنامج أرتميس محظور على الدول التي لا تمتثل لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. لكن روسيا ابتعدت عن الاتفاقيات بالرغم من تعاونها المكثف مع الولايات المتحدة فى الفضاء بما فى ذلك كجزء من برنامج محطة الفضاء الدولية.

وفي عام 2020، رفضت موسكو بالمثل المشاركة في بناء البوابة القمرية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي محطة فضائية ستدور حول القمر. وفي معرض تبريره لهذا القرار، صرح المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس)، ديمتري روجوزين، بأن وكالة الفضاء الروسية لن تشارك في المشروع إلا إذا وُضعت على قدم المساواة مع وكالة ناسا، وهو ما يعكس الاختلافات المتزايدة بين روسيا والولايات المتحدة.

وعلى عكس روسيا، فإن الصين ممنوعة من المشاركة في مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة في الفضاء بموجب تعديل وولف، وهو إجراء يعود لعام2011 يحظر على ناسا التعاون مع الصين دون موافقة خاصة من الكونجرس. ولا يبدو أن بكين مهتمة بالعمل مع واشنطن في هذا المجال.

والأهم من ذلك أن الصين لديها خططها الخاصة للقمر، والتي وقعت عليها روسيا. وفى ربيع هذا العام وقعت روسكوسموس ونظيرتها الصينية، إدارة الفضاء الوطنية الصينية، مذكرة تفاهم وتعاون تتعلق بإقامة المحطة الدولية للأبحاث القمرية، وهي قاعدة قمرية مخطط لها ومشروع مشترك بين وكالتى الفضاء .