انت الان تتابع خبر رسميا.. ليفربول يعلن اصابة ثلاثة من لاعبيه قبيل مواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الريدز، في بيان رسمي، أن "باقي أعضاء الفريق تم اختبارهم لاحقًا، وحصلوا على نتائج سلبية، وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق، أن مدربه الألماني يورجن كلوب مصاب أيضًا بفيروس كورونا ". ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 41 نقطة، متخلفين بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أكثر.



وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب

وستكون مواجهة الفريقين مصيرية، فيما يتعلق بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي حاليا برصيد 53 نقطة.