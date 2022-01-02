شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يستعرض استراتيجية الإعلام أمام "الشيوخ": مصر تحافظ على حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاستراتيجية الإعلامية 2030، خلال اجتماعها اليوم، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

واستعرض الكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاجتماع، أبرز محاور وأهداف استراتيجية الإعلام خلال الفترة المقبلة، وأبرز تحدياتها.

ورحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع بالكاتب الصحفى كرم جبر، مؤكدا أهمية اللقاء الذى يتناول مشكلات الإعلام التى تطرح نفسها من فترة لأخرى.

وأكد كرم جبر، أن مصر مقبلة فى شهر نوفمبر المقبل على حدث إعلامى مهم وهو المؤتمر الدولى للمناخ بشرم الشيخ وهو المؤتمر الذى سينقل مصر نقلة كبرى فى مجالات عديدة، ولابد أن تبرز سمات مصر كدولة كبيرة خلال هذا الحدث الكبير والذى يشارك فيه 126 رئيس دولة و 30 ألف مشارك وهو مؤتمر مهم على كل كل المستويات.

وقال كرم جبر، أن الفترة المقبلة ستشهد شائعات من جماعة بعينها تستعد للحدث وهذا ليس رجما بالغيب ولابد من الاستعداد للرد السريع على تلك الشائعات المتوقعة، مشيرا إلى أن المجال الذى ستتناوله الشائعات هو مجال حقوق الإنسان حيث يحصروا الأمر فى السجون وحرية التعبير دون النظر إلى باقى الحقوق التى تقدمها مصر.

واضاف جبر، "مصر تتقدم فى ملف حقوق الانسان ولا يوجد انتهاكات فى مصر وليس على رأسنا بطحة"، وأوضح كرم جبر أن الدولة انجزت انجازات غير مسبوقة منها استراتيجية حقوق الإنسان.

وتابع جبر، قائلا: "استراتيجية الإعلام مستمرة حتى 2030 وستكون هناك احداث مهمة منها منتدى الشباب ومؤتمر المناخ وستصدر شائعات لابد أن نكون مستعدين لها، والحدث الثانى المهم هو انطلاق مشروعات حياة كريمة ودورنا كإعلام اساسى ومهم هو نشر روح التفاؤل بين الناس وهو تفاؤل حقيقى على ارض الواقع وليس احلاما وردية ".

وأكد كرم جبر على أهمية التنظيم الإعلامى للمجلس مثل منح التراخيص لأنه سيكون هناك محاسبة وكذلك الأكواد الإعلامية لعدم نقل اى معلومات بدون مصادر محققة.

وحول مشكلة التناول الإعلامى للحوادث، قال كرم جبر انه يجب التعاون بين الجميع، لأنه يكون هناك تجاوز فى نشر بعض القضايا منها الاتهام بدون ادلة ومن هنا تأتى أهمية الاعتماد على مصادر حقيقية وعدم نشر صور المتهمين وعدم إصدار أحكام.

وشدد كرم جبر على أهمية احترام الحياة الشخصية للمواطنين وعدم انتهاك الحرومات، مشيرا إلى أن هناك جرائم يتم تداولها بشكل غير مقبول والأعلى للإعلام يتابع كل ذلك ويحاسب على الاخطاء، حيث توجد لجنة رصد واى شكاوى يتم التحقق منها وهناك إجراءات يتم اتخاذها تصل لحجب الموقع أو الاحالة للنيابة.

وأكد كرم جبر، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس دوره قمعى لكن دوره حماية الإعلام والسياسات الإعلامية وبمقتدى القانون.