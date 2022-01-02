شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو لجنة الصحة بالشيوخ لتنظيم قوافل للتوعية بالزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، إن القضية السكانية لها أبعاد متعددة ثقافية وصحية، ودينية، وفى بؤرة الاهتمام، وهي تاني أكبر تحدي أمام الدولة المصرية بعد الإرهاب، وأى تنمية تأكلها الزيادة السكانية، ولها أبعاد كثيرة، داعيا لجنة الصحة بالشيوخ الاشتراك في هذا الأمر.

وأضاف وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، أن القضية في غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء في التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبي غير موجود مما أدي إلي تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة .

وأضاف أن التخوفات كبيرة لدي المواطنين، ولابد من وجود قوافل طبية، والمرشدات طبية، لافتا إلى أن الواعظات فقط لن يتمكنوا من إقناع المواطنات، ولكننا نحتاج لحمله طبية ودينية معا، للرد على تخوف الناس، مؤكدا أن الخوف في الريف كبير جدا، ولابد أن يكون هناك واعظة وطبيبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.