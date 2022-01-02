شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للشيوخ: الزيادة السكانية ثانى تحدٍّ يواجه مصر بعد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وتابع خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ : ثانى أكبر تحدى يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلى جامعة والى مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية"

وأشار إلى أن إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حى الاسمرات ووجدت أن ثقافة الاطفال والأسر تغيرت واصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة فى البطولات.

وأوضح: "أنا ابن قرية واعرف جيدا كيف يفكر الناس فى الريف" مشيرا إلى أن هناك تخوفات فى القرى من النواحى الدينية والصحية.

وتابع :" هناك سيدات تخشى من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان" موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم الأئمة.