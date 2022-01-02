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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة الشيوخ": الزيادة السكانية هى المشكلة الرئيسية فى تعطيل التنمية والان مع تفاصيل الخبر
وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.
وأضاف: هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.
أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب"، مضيفا: السكانية هي المشكلة الرئيسية فى تعطيل عجلة التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدولة ونريد سماع رؤية وزارة الأوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية".