شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تلقى الأعمال المتنافسة على جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة جوائز مؤسسة مصطفى وعلى أمين للصحافة، عن قبول الأعمال المتميزة للصحفيين المنشورة ورقيا والكترونيا خلال عام 2021 اعتبارا من 4 يناير حتى 20 يناير 2022.

وأضافت الأمانة أن المسابقة تشمل مجالات التحقيق والحوار والقصة الإنسانية والإخراج الصحفى والصورة الصحفية، مشيرة إلى أن الأعمال المنشورة ورقيا تقدم pdf+ word، والأعمال المنشورة إلكترونيا تقدم link+ word، و أنه تم استحداث جائزة الشباب وجائزة المالتى ميديا.

وقالت صفية مصطفى أمين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجوائز، أن جميع الأعمال المشتركة يتم ارسالها عبر البريد الإلكترونى للمؤسسة [email protected]، ليتم عرضها على لجان تحكيم متخصصة.