روبي تشعل المسرح بلباس جريء ورقص مثير

وأدت روبي مختلف الأغاني من القديمة والجديدة ونالت إعجاب الحضور الذي شاركها الغناء والرقص.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لها من الحفل، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة مثيرة جداً لفتت أنظار المتابعين، وخصوصاً أنها كانت ترتدي فستاناً باللون الأسود قصير وضيق يفصل لاجزاء الجسم.



الجمهور إعتبر اللقطة جريئة جداً وتصرفاتها على المسرح تثير الجدل.