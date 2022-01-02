انت الان تتابع خبر صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد هذه الليلة في البريميرليغ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع "تويتر": "شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة".

وأضاف: "لم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري بالتساوي مع ستيفن جيرارد بـ13 هدفا".



وإذا نجح صلاح في إحراز هدف خلال مباراة اليوم، فإنه سينفرد بهذا الرقم القياسي متفوقا على جيرارد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

