انت الان تتابع خبر إصابة ميسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان النادي الباريسي، أعلن بالأمس إصابة 4 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، دون الكشف عن هويتهم.

وقال النادي، في بيان رسمي: "الرباعي المصاب بفيروس كورونا هم: ليو ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا".



وأضاف باريس سان جيرمان: "اللاعبون الـ4 يتواجدون حاليًا في العزل الذاتي، ويخضعون للبروتوكول الصحي المناسب".

وأتم: "يستمر نيمار جونيور في عمليات التعافي في البرازيل حتى 9 يناير/ كانون ثانٍ الجاري برفقة أعضاء من الطاقم الطبي ومدربي باريس، ولا يزال من المتوقع عودته إلى التدريبات في غضون 3 أسابيع".

وخاض باريس سان جيرمان، أول مران في 2022 أمس السبت، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية لقضاء إجازة الكريسماس.



ويستعد بي إس جي لمواجهة فريق (فان) الذي يلعب في الفئة الرابعة، غدا الاثنين، ضمن منافسات دور 32 لكأس فرنسا.