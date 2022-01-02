انت الان تتابع خبر الغيابات تضرب تشكيلة برشلونة قبيل مباراة الليلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحتل برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، المركز السابع في جدول الليجا برصيد 28 نقطة، متقدما بـ8 نقاط على ريال مايوركا الذي يتواجد بالمركز العشرين.

وستكون مواجهة مايوركا المباراة الأولى للبارسا في عام 2022، والتي يبحث فيها رجال تشافي عن الفوز، للاستمرار في التقدم بجدول الليجا.



ويغيب عن البارسا في المباراة كتيبة من النجوم، وهم: جوردي ألبا، سيرجي روبرتو، فيليبي كوتينيو، جافي، أنسو فاتي، سيرجيو بوسكيتس، ممفيس ديباي، سيرجينو دست، عبد الصمد الزلزولي ومارتن برايثوايت.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في المباراة، كالآتي:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: أراوخو - بيكيه - إريك جارسيا - كليمنت لينجليت.

الوسط: ريكي بويج - نيكو - فرينكي دي يونج.



الهجوم: لوك دي يونج - فيران جوتجلا - إلياس أخوماش.