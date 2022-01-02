انت الان تتابع خبر إعادة إغلاق الجسر المعلق في بغداد والسماح لفئة واحدة بالدخول – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا: إن "السلطات الامنية اعادت اغلاق الجسر المعلق في العاصمة بغداد، فيما سمحت فقط لحاملي باجات الخضراء بالدخول".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، فتحت القوات الأمنية الجسر المعلق في العاصمة بغداد بعد رفع خيم المتظاهرين المحتجين على نتائج الانتخابات، قبل ان تعيد السلطات الأمنية اغلاقه مرة ثانية.

