جثتان في المجاري وواحدة على الطريق.. قرار جديد بشأن 8 متهمين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قررت محكمة منيا القمح الكلية تجديد حبس 8 متهمين بقتل 3 شباب بعد استدراجهم لمنطقة زراعية، وإلقائهم في مجاري للصرف الصحي بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من العميد وليد العطار مأمور مركز منيا القمح يفيد ورود بلاغ من شاب أكد خلاله أنه حال استقلاله سيارة "ملاكي" بدائرة المركز برفقة 3 أشخاص بينهم مسجل خطر، طلب أحدهم توصيله لإحدى الأماكن بدائرة المركز بزعم مقابلة أحد الأشخاص لاستلام مبلغ مالى منه، ولكنه فوجئ بأعيرة نارية تطلق عليهم ما أسفر عنه مصرع أحدهم.

كشفت التحريات قيام 4 مجهولين يستقلون 3 مركبات دراجات آلية "موتوسيكل" بإطلاق أعيرة نارية على السيارة من أسلحة كانت بحيازتهم، فأصيب أحدهم بعيار ناري في الرأس ولقي مصرعه، كما تمكنوا من إنزال الآخران واصطحابهم معهم، ولاذوا بالهرب.

أضافت التحريات أنه بالفحص تبين تواجد السيارة المشار إليها بمحل الواقعة وبها آثار أعيرة نارية، كما عُثر على جثة المجنى عليه بها عيار ناري.

أوضحت التحريات وجود خلافات بين أحد المجني عليهم وأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، على إثرها اتفق الأخير مع 11 شخصًا، لـ4 منهم معلومات جنائية، على الانتقام منهم

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجنى عليه، وإطلاق أعيرة نارية بكثافة صوب السيارة لاستيقافها، وحدثت إصابة أحدهم التي أودت بحياته، وقاموا بتكبيل الآخرين واصطحابهم بالدراجات الآلية إلى مزرعة بالمركز، وعقب ذلك تخلصوا منهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ووضعوا الجثتين داخل أجولة وألقوها بأحد المجاري المائية.