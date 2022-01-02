مقتل 45 صحفيًّا وإعلاميًّا خلال سنة 2021

اسماعيل عبد الحي - قُتل 45 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام سنة 2021، أي أقلّ بواقع الثلث من المجموع المسجّل العام الماضي (65)، لكنها حصيلة شديدة الوطأة على آسيا عموما وأفغانستان خصوصا، حسب الإتحاد الدولي للصحافيين.

وجاء في بيان لهذه المنظمة التي تضمّ 600 ألف عضو من 140 بلدا، أن "هذا المجموع بواقع 45 هو من بين الأدنى منذ بدأ الاتحاد بنشر تقارير سنوية عن الصحافيين الذين قُتلوا خلال تأدية عملهم، بما في ذلك في إغتيالات مستهدفة وتبادل نيران وتفجيرات"، وقُتل 2721 صحافيا في العالم منذ 1991، حسب إحصائيات الإتحاد.

وأشار البيان إلى أن "المخاطر المرتبطة بالنزاعات المسلّحة تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع عدد المهنيين الذين يغطّون هذه الأحداث".

وتصدرت قارة آسيا - المحيط الهادئ هذه اللائحة القاتمة مع 20 عملية قتل، تليها القارة الأمريكية (10) فإفريقيا (8) وأوروبا (6) والشرق الأوسط والعالم العربي (قتيل واحد). وتضاف إلى هذا المجموع الوفاة العرضية لصحافيين إثنين في إيران.