بينيت: أي جهة تطلق الصواريخ على إسرائيل تتحمل المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن أي جهة تطلق الصواريخ على إسرائيل ستتحمل المسؤولية، في إشارة إلى سقوط صاروخين أُطلقا من غزة قبالة تل أبيب أمس.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية، سلسلة من الأهداف في مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس في خان يونس.

كذلك، أوضح أن الجيش الإسرائيلي هاجم بالإضافة إلى ذلك، عدداً من مواقع حماس على حدود غزة.

قصف موقع لحماس

وسمعت أصوات قصف في محافظة خان يونس أمس، حيث أفاد مراسل العربية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب قطاع غزة.

من جانبها، قالت مصادر محلية فلسطينية، إن المضادات الأرضية التابعة لحماس أطلقت النار صوب الطائرات الحربية في أجواء القطاع.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان صحافي مساء أمس، إن “طائرات حربية وعمودية قصفت سلسلة من الأهداف في مجمع الصواريخ التابع لحماس، كما قصفت الدبابات مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة”.

أهداف نوعية

وأضاف البيان “الأهداف ونوعية الأهداف التي تعرضت للهجوم ردا على القصف الصاروخي صباح اليوم من قطاع غزة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط غربي كتلة دان”.

ويأتي هذا الهجوم ردا على إطلاق صواريخ بالأمس من قطاع غزة إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

يشار إلى أن آخر مرة هاجمت طائرات إسرائيلية مواقع في قطاع غزة كانت في 7 سبتمبر الماضي، رداً على إطلاق شبان من غزة في حينه عدة بالونات حارقة على مستوطنات وبلدات إسرائيلية.