شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع 6 تفجيرات في تايلاند وتدمير منشآت حيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد شرطة مقاطعة يالا التايلاندية الميجور جنرال تيناكورن رانجمات، وقوع 6 تفجيرات في هذه المقاطعة الحدودية الجنوبية ليلة رأس السنة - اثنان في منطقة موانج وأربعة في بانانج ساتا.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية، اليوم الأحد، عن رانجمات قوله: في البداية، أسقط الانفجار الأول مركزين للطاقة على الطريق السريع 409 في بان ثا ساب وقرية مو 1 في تامبون ثا ساب، بينما انفجرت القنبلة الثانية في محطة كهرباء بالقرب من محطة كهرباء في بان فونج ييراي في تامبون فونج ييراي.

وفي منطقة بانانج ساتا، انفجرت القنابل في أربعة مواقع حيث انفجرت القنبلة الأولى في مركز طاقة على الطريق السريع 410 مقابل مصنع معالجة الأخشاب المطاطية في بان با وانج، بينما وقع الانفجاران الثاني والثالث في محطة كهرباء وبرج إشارة للهاتف المحمول عند تقاطع T في بان بو سو.

ووقع الانفجار الرابع بالقرب من مركز كهرباء في قرية بان كاسانج أو مو 3 في تامبون تانو بوتو.

ووفقًا للجنرال رانجمات، لم تسفر الانفجارات عن وقوع إصابات ولكنها تسببت في سقوط بعض مراكز الطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي. ومع ذلك، تمكنت هيئة كهرباء المحافظة من إصلاح الأضرار واستؤنفت إمدادات الطاقة بعد ذلك بوقت قصير.

وأفاد بأن جميع القنابل صنعت محليا من اسطوانات مطفأة الحريق وأجهزة ضبط الوقت.

وقال إن حركة باريسان ريفولوسي أعلنت مسؤوليتها عن الانفجارات على موقعها على الإنترنت، قائلة إن "مقاتليها من الجيل الجديد" يظهرون إمكاناتهم.