قناع وجه يستخدم ستارة هوائية بدلاً من المرشح الطبيعي

لندن: صمم عالمان فيزيائيان قناعاً للوجه يحمي من الفيروسات عن طريق استخدام ستارة هوائية بدلاً من المرشح الطبيعي التقليدي.

ويبحث العلماء بالفعل عن جدوى استخدام الستائر الهوائية "لتعطيل" فيروس كورونا بشكل فعال. وإذا نجح هذا القناع، فربما يصبح قناع الوجه المستخدم حالياً شيئاً من الماضي، حيث سيبدأ الجميع بارتداء مراوح على جباههم تدفع الهواء المصفى نحو وجوههم، وتبعد الهواء السيئ.

وفي الورقة البحثية الجديدة، اقترح الفيزيائيان ألكسندر س. ساخاروف وكونستانتين جوكوف ستارة هواء مماثلة تُلبس على الرأس، وتقطع بشكل أساسي تدفق الهواء الخارجي لمرتديها دون الشعور بعدم الراحة من القماش أو ضغط قناع

N95 على وجوههم.

وبالنسبة لانتقال فيروس كورونا المعتمد على الهباء الجوي، يمكن أن تكون الستارة الهوائية فعالة بشكل معقول في دفع الجسيمات بعيدًا لمنع انتقال الفيروس القريب، وكل ذلك مع السماح لمرتديها بتنفس الهواء بشكل مريح.

A Want الذي لا يزال ضمن مرحلة التصميم على الورق عبارة عن جهاز رفيع إلى حد ما على شكل سماعة رأس الواقع الافتراضي مع فتحات تهوية على الجبين متجهة لأسفل، وواقي بلاستيكي شفاف لمنع الهواء من النفخ مباشرة في عينيك.

ويمكن تخيل بسهولة أن الجهاز لديه مرشح داخلي خاص به، والذي يضمن أن ستارة الهواء تسمح فقط بمرور الهواء النقي (تناقش ورقة بحثية أخرى استخدام الهواء المتأين لقتل الفيروسات على الفور). ويبدو الأمر رائعًا على الورق، ويأمل المصممون ببناء أو تطوير مثل هذا الجهاز في المستقبل القريب، بحسب موقع يانكو ديزاين.