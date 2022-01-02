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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية الكويتية تدعو المواطنين لتأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة.
وأضافت أن الإصابات تقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها.
وأفادت بأن تلك التطورات ستعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.