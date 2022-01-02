إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم استباقا لاحتجاجات مرتقبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

استبقت السلطات السودانية تظاهرات مرتقبة اليوم الأحد، بتشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.



وقال شهود من ”رويترز“ إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد قبل احتجاجات مزمعة.

ودرجت السلطات السودانية على اتخاذ تحوطات أمنية مشددة، بما فيها إغلاق الجسور بحاويات ضخمة لمنع المتظاهرين من عبورها والوصول إلى القصر الرئاسي، الذي دائما ما يكون وجهة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني واستبعاد المكون العسكري من السلطة.

وقال شهود عيان إن السلطات أغلقت جسري النيل الأبيض والفتيحاب الرابطين بين أم درمان والخرطوم، بجانب جسر المنشية الرابط بين مدينة شرق النيل والخرطوم، والمك نمر وكوبر بين مدينة بحري بالخرطوم.

وأعلنت لجان مقاومة الخرطوم تسيير ”مليونية الشهداء“ احتجاجا على استخدام القوات المشتركة الرصاص في مواجهة المتظاهرين السلميين ورفضا لاتفاق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان.

ونشرت لجان المقاومة جدولا بمواقيت مواكب الاحتجاجات خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بدءا من اليوم الأحد، ثم 12، و15، و18، و22، و26، و30 من الشهر الجاري