روسيا.. 5 قتلى و21 مصابا بحادث مروري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 21 آخرون بجروح في حادث حافلة جنوب موسكو في ساعة مبكرة من الأحد، حسبما أعلنت السلطات الروسية.



وقالت الوكالة الروسية الفدرالية لمراقبة المرور البري إن الحادث وقع حوالي الساعة 05,45 (02,45 بتوقيت جرينتش) في منطقة ريازان.

وكتبت في رسالة على منصة تلجرام: "نتيجة الحادث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21" موضحة أن اثنين من الجرحى قاصران وأن إصابات الجرحى "متفاوتة" الخطورة.

وأوضحت الوكالة أن الحافلة اصطدمت على ما يبدو بعمود قرب جسر سكة حديد.

ووقع الحادث على طريق سريع قرب قرية فوسليبوفو التي تبعد قرابة 270 كلم جنوب موسكو.

وكان على متن الحافلة 49 راكبا، وفق السلطات.

وبدأت الشرطة تحقيقات جنائية لتحديد ما إذا تمت مخالفة قواعد المرور.