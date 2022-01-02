شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحرائق يعود من جديد.. اندلاع النيران في بساتين الزيتون شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عاد مسلسل الحرائق إلى مدن لبنان مرى أخرى، حيث نشب حريق في بساتين الزيتون بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان، فيما أدت الرياح إلى تأجيجه وتمدّده ما أثار المخاوف من بلوغه المنازل القريبة.

وأعلنت قوات الحماية المدنية أن سيارات الإطفاء توجهت مسرعة صوب مناطق الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تستمر عمليات التبريد منعا لتجدد الحرائقق والحد من انتشارها، حسب «لبنان 24».

وعادة ما تتعرض مدن ومناطق لبنانية لحرائق كبيرة متكررة، وصفت أحيانًا بالكارثية، وأرجعت وزارة البيئة كثرة الحرائق إلى عوامل المناخ والجفاف والحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى إهمال المزارعين لتنظيف أراضيهم وبساتينهم من الأعشاب الجافة، وانتشار مكبات النفايات والقمامة التي يتم إحراقها بشكل عشوائي.