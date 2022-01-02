شكرا لقرائتكم خبر عن 594 إصابة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و296 ألفا و527 .

وطبقا لبيانات المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد تم اختبار إجمالي 45 ألف و585 عينة، خلال تلك الفترة، جاءت نتائج اختبارات 594 منها إيجابية، ليصل معدل النتائج الإيجابية لاختبارات الفيروس إلى 3ر1%.، مقارنة بـ08ر1% أمس.

وقفزت حصيلة الوفيات بسبب الجائحة إلى 28 ألفا و941 ، بعد تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية. ويبلغ عدد مرضى فيروس كورونا، ممن هم في حالة خطيرة، بمختلف المستشفيات في البلاد 637 .

ويرتفع عدد حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون"، في البلاد، حيث سجلت إسلام آباد وكراتشي ولاهور 37 حالة مؤكدة جديدة، بالمتحور.