شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 3112 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الأحد، تسجيل 3112 إصابة و 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إنه من بين الحالات الجديدة، 3110، بين السكان واثنتان بين نزلاء السجون.

وخرج 2921 مريضا من المستشفيات أمس السبت بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و229 ألفا و558 حالة وتعافى مليونان و174 ألفا و730 ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس، 21 ألفا و626، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و720 ، منذ بدء الجائحة.