شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا : اندلاع حريق بمبنى برلمان بمدينة كيب تاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شب حريق في برلمان جنوب أفريقيا بمدينة كيب تاون اليوم الأحد، وأظهرت تغطية إعلامية تصاعد ألسنة اللهب من سطح المبنى وكان يمكن مشاهدة عمود من الدخان يتصاعد من مسافة بعيدة.

وقال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن الحريق شب في الطابق الثالث للمبنى وأشارت تقارير أولية إلى أنه بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة.

أضاف سميث أن النيران اشتعلت في السطح وأن مبنى مجلس النواب يحترق أيضا.