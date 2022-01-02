أجواء غير مسبوقة في الرياض احتفالاً ببدء العام الجديد (صور)

شهدت مدينة الرياض أجواء غير مسبوقة احتفالاً ببدء العام الجديد، ليل الجمعة - السبت، ففيما انطلقت الألعاب النارية من «بوليفارد رياض سيتي»، كان 13 فناناً وفنانة من نجوم الغناء العربي يطربون آلاف الحضور في مسرح محمد عبده على بعد أمتار.

وقبل انتصاف الليل بثوانٍ، بدأ العد التنازلي لإطلاق الألعاب النارية من البوليفارد الذي يشكل قلب «موسم الرياض» الترفيهي، لتزدان سماء الرياض بعرض مبهر للألعاب النارية التي انطلقت بالتزامن من معالم المدينة ومبانيها الأيقونية.

وفي الوقت نفسه، أحيا 13 من نجوم الغناء العربي «ليلة الرياض الثلاثية» غير المسبوقة، على مسرح محمد عبده أرينا في «بوليفارد رياض سيتي».

وشارك في الحفل الفنانون محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وأنغام، وأصالة، وأحلام، ونوال الكويتية، وراشد الماجد، ونبيل شعيل، وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس، وأصيل أبو بكر سالم، ووليد الشامي، وفهد الكبيسي، وأسماء لمنور.