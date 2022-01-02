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المرور تباشر بحملة واسعة لرفع التجاوزات في بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "حسب توجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي، قامت مديرية المرور العامة بحملة موسعة لرفع التجاوزات على نهر الطريق".

وأضافت، إن "مديرية مرور بغداد الرصافة قاطع مرور الكرادة، قامت برفع التجاوزات الموجودة في في شارع الصناعة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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