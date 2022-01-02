القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 5 كغم من 'الكريستال' في بغداد - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية نوعية أمنية، تمكن قسم مكافحة مخدرات ( الرصافة ) من القبض على تاجر مخدرات بحوزته خمسة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

وأشار البيان إلى إنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينال جزاءه العادل".