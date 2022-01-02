إجمالي إصابات فيروس كورونا في أمريكا يلامس 55 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 1552 مساء السبت، ليصل الإجمالي إلى 54.9 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 825727 حالة وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية التي بلغت 0.7% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 5.52 مليون حالة، بزيادة بنسبة 0.5% مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الحالات بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 115642 حالة.

وشهدت ولاية أوهايو أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 667 شخصاً.