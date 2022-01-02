في واقعة نادرة.. كوري جنوبي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن مواطناً عبر الحدود شديدة التحصين في انشقاق نادر إلى كوريا الشمالية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها أجرت عملية بحث بعد رصد الشخص في حوالي الساعة 9:20 مساء (12.20 بتوقيت جرينتش) يوم السبت على الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وأضافت الهيئة: "تأكدنا من أن الشخص عبر خط ترسيم الحدود العسكرية حوالي الساعة 1040 مساء (13.40 بتوقيت جرينتش) ولجأ إلى الشمال".

وتابعت أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الشخص على قيد الحياة، لكنها أرسلت إشعارا إلى الشمال عبر خط عسكري ساخن لطلب الحماية.

ويأتي عبور الحدود، وهو إجراء غير قانوني في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تنفذ فيه كوريا الشمالية إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا منذ إغلاق الحدود في أوائل عام 2020 رغم أنها لم تؤكد تسجيل أي إصابات.

واندلعت ضجة عامة وسياسية بعد أن قتلت قوات كوريا الشمالية بالرصاص مسؤولا جنوبيا بقطاع المصايد، بعد أن فقد في البحر في سبتمبر 2020. واعتذرت بيونغيانغ عن الواقعة التي قالت إنها جاءت في إطار أوامر لمكافحة فيروس كورونا.

وتوترت العلاقات عبر الحدود بعد تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن منذ القمة التي عقدت بين الجانبين في عام 2019 وباءت بالفشل.