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9 طلبات أمام النواب الثلاثاء القادم لتحديد موعد المناقشة

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القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موعد مناقشة 9 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، ومن المنتظر أن يفوض مجلس النواب هيئة مكتبه فى تحديد موعد المناقشة وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

 

1- طلب مناقشة مقدم من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.

 

      2- طلب مناقشة مقدم من النائبة  ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.

 

      3- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة الـ 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.

 

      4- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.

 

 5- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.

 

 6- طلب مناقشة مقدم من النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.

 

 7- طلب مناقشة مقدم من النائب تامر عبد القادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.

 

 8- طلب مناقشة مقدم من النائب الطاهر عبد الحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

 

 9- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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