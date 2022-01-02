3 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الأحد بمصر مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وبالأمس، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 534 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 عند 689 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 798 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1829 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.80%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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