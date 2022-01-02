حريق في مقر البرلمان بجنوب إفريقيا

اندلع حريق، صباح الأحد، في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب، بحسب صحفيي وكالة «فرانس برس» في المكان. وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لـ«فرانس برس» بأن «السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا». وأضاف أنه «لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى».

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى نحو الساعة 03.30 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى. وكانت الكاب شهدت في أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.