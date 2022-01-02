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الإعلان عن أسماء المشمولين بالتعويض في الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة الأنبار".

واضاف ان "ذلك جاء بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، المتضمن (تخصيص مبالغ وإعادة أضابير)".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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