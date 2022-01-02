انت الان تتابع خبر الإعلان عن أسماء المشمولين بالتعويض في الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الامانة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت القوائم الخاصة بأسماء المواطنين المتضررين، جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة الأنبار".



واضاف ان "ذلك جاء بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل، المتضمن (تخصيص مبالغ وإعادة أضابير)".