بينهم ضباط.. اعتقال قوة تابعة لـ'سوات' تسببت بحادثة جبلة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإعتقال قوة تابعة لـ"سوات" تسببت بحادثة جبلة في محافظة بابل.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "لجنة عليا من الامن الوطني متمثلة بوكيل جهاز الامن الوطني العراقي واستئناف بابل اعتقلت قوة سوات وبعض ضباط المحافظة الذين تسببوا بحادثة جبلة".

وقبيل ساعات من استقبال العام الجديد، ضجت الأوساط الشعبية والسياسية في العراق بحادثة مقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة في جبلة بمحافظة بابل في جريمة اعتبرها كثيرون "إبادة جماعية".