شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات بكوفيد-19 في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيدني 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أستراليا اليوم الأحد مع تباطؤ الاختبارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنها ظلت أعلى من 30 ألف حالة فيما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في ولاية نيو ساوث ويلز وسط تنامي المخاوف بشأن الضغوط المحتملة على منظومة الصحة العامة.

أظهرت أرقام وزارة الصحة أن الحالات التي تم تشخيصها حديثا في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، انخفضت إلى 18278 من 22577 في اليوم السابق مع تراجع عدد الاختبارات التي أجريت في يوم رأس السنة بمقدار الربع.

لكن أعداد دخول المستشفيات والتي تقول السلطات إنها تراقبها عن كثب أكثر من إجمالي عدد الحالات، مع التحول نحو التعايش مع الفيروس، قفزت بنسبة 18 في المئة إلى 1066.

وفي ولاية فيكتوريا ظلت أعداد الحالات اليومية أعلى من 7000 وسجلت كوينزلاند رقما قياسيا بلغ 3587 حالة جديدة.

وسجلت أستراليا اليوم أكثر من 32200 حالة انخفاضا من 35327 أمس السبت رغم أن ولايتي أستراليا الغربية والإقليم الشمالي لم تنشرا بعد أرقام الإصابات الجديدة.

وجرى تسجيل خمس وفيات في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات على مستوى البلاد إلى ما يقرب من 2260 منذ بدء الجائحة.