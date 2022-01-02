انت الان تتابع خبر توتنهام يستعد للظفر بخدمات نجم برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد كوتينيو على رأس قائمة المرشحين للرحيل عن صفوف برشلونة، في ظل رغبة النادي الكتالوني في الهبوط بحد الرواتب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام ينوي أن يعرض على برشلونة 20 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات كوتينيو في يناير/ كانون الثاني الجاري، على الرغم من عدم التأكد من رغبة النجم البرازيلي في اللعب للنادي اللندني.



ويسعى برشلونة للتخلص من كوتينيو في الشتاء الجاري، بأي شكل من الأشكال، من أجل قيد الثنائي فيران توريس وداني ألفيس.

ويرتبط كوتينيو بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وهناك اهتمام من جانب إيفرتون وآرسنال أيضا بضمه.

