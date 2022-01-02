انت الان تتابع خبر محمد رمضان يستعين بعادل إمام في أول أغنية له بـ 2022 (فيديو) والان مع التفاصيل

وتعد عبارة "متعودة دايما" من أشهر إفيهات عادل إمام خلال المسرحية التي تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 1976.

بغداد - ياسين صفوان - وشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "متعودة" المطرب الجزائري سولكينغ، واستعان محمد رمضان في أغنيته بجملة شهيرة لعادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

وسُمع صوت عادل إمام وهو يقول الإفيه الشهير في مطلع أغنية محمد رمضان وآخرها.

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد شارك خلال العام الماضي في العديد من الحفلات الغنائية في مصر والعراق ودبي وجدة.



إلا أن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، أعلن في تشرين الثاني الماضي إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

وقال هاني شاكر وقتها إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه.

وأضاف "لذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".