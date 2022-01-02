مقتل وإصابة 20 شخصاً في حادث سير بروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت مديرية الشؤون الداخلية الإقليمية بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بالمنطقة.



ووقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو - استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.