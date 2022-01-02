مصر تسجل 783 إصابة بفيروس كورونا و16 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة يوم السبت، وذلك مقارنة مع 847 إصابة و25 وفاة في اليوم السابق.



وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 386358 من ضمنهم 321132 حالة تم شفاؤها و21768 حالة وفاة".

سجلت وزارة الصحة المصرية 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة يوم السبت، وذلك مقارنة مع 847 إصابة و25 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 386358 من ضمنهم 321132 حالة تم شفاؤها و21768 حالة وفاة".