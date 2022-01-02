أمريكا تستبعد 3 دول أفريقية من برنامج التجارة المعفاة من الرسوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

استبعدت الولايات المتحدة، السبت، إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية.



وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان "استبعدت الولايات المتحدة اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج التفضيل التجاري أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها بشأن قانون (النمو والفرص في أفريقيا) أجوا".

جاء ذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن باتخاذ هذه الخطوة بسبب الأزمات السياسية في تلك البلدان.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في نوفمبر/تشرين الثاني بأنه سيتم استبعاد إثيوبيا من البرنامج على خلفية أزمة تجراي، في حين تم استهداف مالي وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.

وأضاف "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".