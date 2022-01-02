شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت "حياة كريمة" مشروع القرن للجمهورية الجديدة؟.. اعرف أبرز الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية منها، 1500 قرية ريفية فى 14 محافظة، معظمها فى وسط وجنوب صعيد مصر، تتراوح نسب الفقر بها بين 50% إلى 70% .

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، فإن مبادرة حياة كريمة تغيرت بشكل كبير في عام 2021، حيث تطورت من مجرد تطوير 375 قرية، إلى تطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية، فقد كانت كانت تخدم 4,5 مليون ولكن أصبحت خلال عام 2021 تخدم قرابة 60 مليون مواطن، وهذا يعد تحولا نوعيا كبيرا جعل حياة كريمة تتحول من مبادرة إلى مشروع قرن حقيقى جديد في مصر .

ونرصد أبرز الإنجازات التي تمت بشأن المبادرة:

-تنفيذ 90 % من جملة الاستثمارات فى قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه .

- توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

- رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحى، وغيرها.

- إنشاء 51 وحدة صحية مطورة باستثمارات 457 مليون جنيه.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 127مدرسة، تشمل 2311 فصلا دراسيا، ومحو أمية 3 آلاف مواطن.

- تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة في 125 تجمعا ريفيا.

- رصف طرق بطول 188 كيلو متر.

- الانتهاء من إنشاء وتطوير 1000 حضانة.

-والانتهاء من رفع كفاءة 72 ألف منزل خلال 2020 و2021.

- أكثر من 20 ألف مشروع يستهدف بصفة خاصة النساء.

- التوسع في برنامج "2 كفاية" و تنفيذ برنامج موسع للتوعية في الريف تحت عنوان "بالوعى مصر بتتغير" بتوعية 100 ألف أسرة.

-توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و216 مشروع بهدف تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل .

