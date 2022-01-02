شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. مقتل شخصين وإصابة آخرين في حوادث ألعاب نارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هرع عمال الطوارئ في ألمانيا لإنقاذ عدة مجموعات من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء إطلاق الألعاب النارية أثناء الاحتفال بحلول العام الجديد، فيما لقى شخصان حتفهما.

وتوفي رجل 37/ عاما/ وأصيب آخر 39/ عاما/ بإصابات خطيرة في حادث إنفجار ألعاب نارية خلال احتفالات العام الجديد غربي ألمانيا.

وكان الرجلان يحتفلان بالعام الجديد مع مجموعة من 10 أشخاص عندما وقع الحادث ليلة الجمعة/السبت.

وبحسب شهود عيان، انفصل الرجلان عن المجموعة بعد منتصف الليل بقليل. ثم سمع الشهود دويا قويا ووجدوا الاثنين فيما بعد على الأرض مصابين بجروح خطيرة، واستدعوا خدمات الطوارئ.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن التحقيق جار حول كيفية وقوع الحادث المميت.

وفي الوقت ذاته، أصيب 12 شخصا، من بينهم أطفال، في انفجار آخر للألعاب النارية خلال حفل خاص بمناسبة العام الجديد في شرقي برلين.

وذكرت إدارة الإطفاء أن 11 شخصا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن اكبرهم يبلغ من العمر 51 عاما وأصغرهم 11 عاما.

وقد تم إبلاغ إدارة الإطفاء بالحادث وقامت بنشر 40 من عناصرها.

وتحقق الشرطة في الحادث، وفقا لما أعلنته في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بعد التحقيقات الأولية، تعتقد الشرطة أن الألعاب النارية غير القانونية انفجرت خلال الحفل بمنطقة فريدريشسهاجن، حيث لا يوجد تفسير آخر لعدد الإصابات وخطورتها.