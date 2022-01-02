اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 يناير في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 2 يناير 2022، الموافق 29 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
- مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:19 صباحًا
أذان الظهر 11:59 صباحاً
أذان العصر 2:48 مساءً
أذان المغرب 5:07 مساءً
أذان العشاء 6:29 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 05:24 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 2:49 مساءً
موعد آذان المغرب 5:07 مساءً
موعد أذان العشاء 6:31 مساءً
- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 05:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً
موعد أذان العصر 2:41 مساءً
موعد أذان المغرب 5:01 مساءً
موعد أذان العشاء 6:23 مساءً.
- مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 05:05 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
موعد أذان العصر 2:50 مساءً
موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
موعد أذان العشاء 6:29 مساءً
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