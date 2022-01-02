الحكم في طعن العامري فاروق على قرار عدم اعتماد فوزه بانتخابات الأهلي.. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثاروا اعتباره كان لم يكن.

وفي الموضوع طالب العامري بإلغاء القرار المطعون ضده بالامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية.

وقال العمري إنه بتاريخ 2021/10/4 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – بجلستي الثانية عشر المستمر" الاجتماع الثاني " وانتهى فيها بعدة قرارات؛ ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الخميس الموافق ۲۰۲۱/۱۱/٢٥ اجتماع، أول ويوم الجمعة الموافق ٢٦/۲۰۲۱/۱۱ اجتماع آخر في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول .

كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/15 وفتح باب تلقى الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۱۰/16 لمدة 7 أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۲۲ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ولمدة ثماني ساعات يومياً فيما عدا اليوم الأخير، فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء، وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.

وبتاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۲۱ تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.